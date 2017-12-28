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GÜNCELLEME - Adana’da polis merkezi yakınında patlama

- Hürriyet Polis Merkezinin yakınındaki sokakta küçük çaplı bir patlama meydana geldi - İl Emniyet Müdürü Yıldız: - "Ses bombası tarzında el yapımı bir şey olduğunu değerlendiriyoruz. Herhangi bir maddi zarar da yok" İL EMNİYET MÜDÜRÜNÜN AÇIKLAMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Adana’da polis merkezi yakınında patlama

ADANA (AA) - Adana’da polis merkezinin yakınında küçük çaplı bir patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Polis Merkezinin yakınlarındaki bir sokakta küçük çaplı patlama oldu.

Olayda ölen veya yaralanan olmazken, olay yerine sevk edilen polis ekipleri sokakta detaylı delil araştırması yaptı.

Polis ekipleri, çevrede inceleme başlattı.

Bölgeye gelerek bilgi alan İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin incelemesinin sürdüğünü belirterek, "Bir ses bombası tarzında el yapımı bir şey olduğunu değerlendiriyoruz. Herhangi bir maddi zarar da yok. Çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

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