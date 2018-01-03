GÜNCELLEME - Adana'da taksi şoförü bıçaklanarak öldürüldü

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, bir taksi şoförü bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çiçekli Mahallesi'nde dışında kan izleri bulunan 01 T 1733 plakalı taksi ve yakınında eli silahlı bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Polis ve sağlık ekipleri, park halindeki taksinin birkaç metre uzağındaki çalılıklar arasında Yaşar Özgan'ın (58) hareketsiz yattığını fark etti.

Taksi şoförü Özgan'ın, boğazı ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Polis, olayın ardından portakal bahçesine kaçan zanlını yakalanması için çalışma başlattı. Bölgeyi çembere alarak arama yapan polis, zanlı Fuat D'yi (37) gözaltına aldı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Fuat D'nin, para konusunda tartıştıkları taksiciyi çıkan kavgada bıçakladığı iddia edildi.

- "Şu anda Yaşar Bey yok"

Öte yandan, olay yeri incelemesi sırasında taksici Özgan'ın cep telefonu çaldı. Aramayı cevaplamayan polis, ekranda çıkan numarayı kendi telefonuyla aradı. Arayan kişinin Özgan'ın müşterisi olduğunu öğrenen Polis, "Şu anda Yaşar Bey yok." dedi.

Özgan'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.