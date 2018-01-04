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GÜNCELLEME - Adana'da taksi şoförünün bıçaklanarak öldürülmesi

- Bir apartmanda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan cinayet zanlısının, tartıştığı apartman yöneticisinin evi ile bahçede bulunan 3 aracı kundakladığı belirlendi - Olay yerinden çaldığı araçla kaçan zanlının kaza yapınca yakalanmamak için 3 taksi değiştirdiği, son bindiği taksinin sürücüsünü ise çıkan tartışma sonucu öldürdüğü tespit edildi - Tutuklanan zanlı yakalandığında çantasında 3 tabanca, bir uzun namlulu silah ile bu silahlara ait mermiler, 4 bıçak, balta, kelepçe, çelik yelek, kask, dizlik ve 10 havai fişek bulundu ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Adana'da taksi şoförünün bıçaklanarak öldürülmesi

ADANA (AA) - Adana'da dün taksi şoförünü öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan, bir apartmanda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan zanlı tutuklandı.

Merkez Sarıçam ilçesi Çiçekli Mahallesi'nde taksi şoförü Yaşar Özgan'ı (58) öldürdüğü öne sürülen ve polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli Fuat D'nin (37) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, polis yaptığı çalışmada, Fuat D'nin olay sabahı güvenlik görevlisi olarak görev yaptığı apartmana gittiğini, burada tartıştığı apartman yöneticisi Nadir A'nın evini ve otoparktaki 3 aracı ateşe vererek park halindeki bir aracı çalarak kaçtığını belirledi.

Daha sonra çaldığı araçla kaza yapan Fuat D'nin, izini kaybettirmek için 3 taksi değiştirdiği ve son olarak Yaşar Özgan'ın aracına bindiği tespit edildi.

Zanlının, Özgan'a Çiçekli Mahallesi'nde bir restoranda kahvaltı yapacağını söylediği, olay yerine geldiğinde ise sürücüden cep telefonunu ve arabasını istediği, bunun üzerine çıkan tartışma sonucunda taksi şoförünü bıçakladığı belirlendi.

- Çantasından adeta cephanelik çıktı

Bu arada, zanlının yakalandığında sırt çantasında 3 tabanca, bir uzun namlulu silah ile bu silahlara ait mermiler, 4 bıçak, balta, kelepçe, çelik yelek, kask, dizlik ve 10 havai fişek bulunduğu öğrenildi.

Fuat D’nin, kendisinden ayrılan nişanlısı Nurten A’yı kaçırmayı düşündüğü, olumsuz cevap alması durumunda kızı ve ailesini öldürmeyi planladığı iddia edildi.

Adana'nın dün merkez Sarıçam ilçesinde, bir taksi şoförü bıçaklanarak öldürülmüş, kaçan zanlı özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla yakalanmıştı.

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AdanaCinayetTaksi şoförü
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