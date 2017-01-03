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GÜNCELLEME - Adana'da terör operasyonu

- Polis, Çukurova Üniversitesindeki örgüt yandaşlarını güvenlik güçlerine karşı silahlı eylemlere hazırlamak ve kent genelinde izinsiz gösterileri artırmak amacıyla kente geldiği ileri sürülen bir kadını gözaltına aldı - Muğla Üniversitesinde öğrenci olduğu sırada terör örgütü PKK'ya katıldığı ileri sürülen R.A'nın, Suriye'de silahlı ve siyasi eğitim aldığı belirlendi - Sürekli makyaj yaptığı ve bu şekilde halkın arasında kamufle olduğu belirlenen şüpheli, polisteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Adana'da terör operasyonu

ADANA (AA) - Adana'da Çukurova Üniversitesi'ndeki (ÇÜ) terör örgütü PKK yandaşlarını güvenlik güçlerine karşı silahlı eylemlere hazırlamak ve kent genelinde izinsiz gösterileri artırmak amacıyla bir süre önce kente geldiği iddiasıyla yakalanan ve adliyeye sevk edilen kadın, tutuklandı.

Polisin istihbarat çalışmaları sonucu, 21 yaşındaki R.A'nın ÇÜ'deki terör örgütü sempatizanlarını güvenlik güçlerine karşı silahlı eylemlere hazırlamak ve mahallelerdeki izinsiz gösterileri artırmak amacıyla kente geldiği tespit edildi.

Ekipler, şüphelinin şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuş ya da otobüste olabileceği bilgisi üzerine Adana genelinde ana arterlerde ve halkın yoğun olarak bulunduğu caddelerde önlem alarak, çalışma başlattı.

Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, Adana Valiliğine yaklaşık 200 metre mesafede Adana Büyükşehir Belediyesine ait otobüsü durduran polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekipler, otobüste yaptıkları aramada, elinde kırmızı çanta, yanında elektrikli soba bulunan R.A'yı gözaltına aldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne (TEM) götürülen ve üzerinden sahte kimlik çıktığı belirtilen R.A. hakkında, Mardin ve Diyarbakır'daki çeşitli terör eylemlerinden dolayı arama kararı bulunduğu bildirildi.

- Suriye'de silahlı ve siyasi eğitim almış

Şüpheliyle ilgili araştırmalarını sürdüren polis, R.A'nın Muğla Üniversitesinde okuduğu sırada örgüte katıldığı, Suriye'de silahlı ve siyasi eğitim aldıktan sonra yeniden Türkiye'ye giriş yaptığını belirledi.

Dağ kadrosunun siyasi kanadından olduğu öne sürülen şüphelinin çantasında kişisel bakım malzemeleri çıktı.

Şüphelinin kendisine sürekli bakım yaptığı ve bu şekilde halkın arasında dikkati çekmeden kamufle olduğu tespit edildi.

TEM'deki işlemleri tamamlanan zanlı R.A, adliyeye sevk edildi.

Zanlı R.A. savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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AdanaÇukurova Üniversitesişüpheli R.A.Terör örgütü PKKTutuklandı
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