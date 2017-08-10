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GÜNCELLEME - Adana'daki kardeş kavgası: 1 ölü

- Ağabeyi tarafından bıçakla yaralandığı öne sürülen genç, tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirdi - Kardeşini taşıyan ambulansla hastaneye gelen katil zanlısı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Adana'daki kardeş kavgası: 1 ölü

ADANA (AA) - Adana'da ağabeyi tarafından bıçakla yaralandığı iddia edilen genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Muhammet U. (22) ve ağabeyi A.U. (24) arasında merkez Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi 3177 Sokak'taki evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.U. tarafından bıçakla karnından yaralandığı iddia edilen Muhammet U. sağlık ekiplerince ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Muhammet U. hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı ambulansla hastaneye gelen katil zanlısı A.U. ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı.



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Anahtar Kelimeler:
AdanaKardeş Kavgası
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