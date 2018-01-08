GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'daki

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da 5 Eylül 2012'de 25 askerin şehit olduğu, 8'i asker 11 kişinin yaralandığı mühimmat deposundaki patlamaya ilişkin davada emekli Albay Veysel Özbay ve Binbaşı Ali Duran 13 yıl 4'er ay, eski Üsteğmen Tuncay Aydın ise 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Afyonkarahisar'da 5 Eylül 2012'de Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası 4. Mühimmat Bölge Komutanlığı 41. Mühimmat Bölük Komutanlığındaki cephanelikte 25 askerin şehit düştüğü, 8'i asker 11 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin davanın görülmesine Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.



Duruşmaya, tutuksuz sanık eski Üsteğmen Tuncay Aydın ile şehit yakınları ve avukatları katıldı. Vareste tutulan tutuksuz sanıklar Binbaşı Ali Duran ve emekli Albay Veysel Özbay ise duruşmaya katılmadı.



Savcı, mahkemeye sunduğu mütalaada, "bilinçli taksirle ölüm ve yaralamaya neden olma" suçlamasıyla açılan davada, sanıkların tutuklanmalarını ve en ağır cezayı almalarını talep etti.



Sanık avukatları da daha önce mahkemeye verilen yazılı beyanların geçerli olduğunu belirterek, müvekkillerinin beraatlerini talep etti.

Sanık eski Üsteğmen Tuncay Aydın, avukatının yazılı beyanlarına katıldığını bildirerek, patlama öncesinde mühimmat taşıyan askerleri sürekli uyardığını ileri sürdü.

Patlamayla ilgili kendisinin herhangi bir suçu olmadığını savunan Aydın, beraatini istedi.



Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan sanıklar Özbay ve Duran'a 16 yıl, Aydın'a ise "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 8 yıl hapis cezası verdi.



Sanıkların mahkemedeki iyi hallerini göz önünde bulunduran heyet, Özbay ve Duran'ın cezasını 13 yıl 4'er aya, Aydın'ın cezasını 6 yıl 8 aya düşürdü.

Mahkeme heyeti, Özbay ve Duran'ın tutuklanmasına, Aydın hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

Mahkeme heyetinin kararını açıklamasının ardından, salonda bulunan şehit annesi Satı Ergenç fenalaştı. "Ciğerim yanıyor" diyerek, gözyaşı döken anneyi, salonda bulunanlar sakinleştirdi.

- "Davanın süresi göz önüne alındığında adil bir karar olduğunu düşünüyorum"

Duruşma sonunda kararı değerlendiren şehit yakınlarının avukatı Sevgin Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 yıl süren davanın bugün sona erdiğini belirterek, "Daha fazla ceza verilmesini isterdik ama yine de davanın süresi göz önüne alındığında adil bir karar olduğunu düşünüyorum." dedi.

Şehit er Tolga Taştan'ın babası Ali Taştan da mahkemenin verdiği kararın geç geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Adalet mülkün temelidir ama bize geç gelen adalettir bu. İçimiz rahat etmeyecek ama bundan sonra askeri kışlalarda görev yapan askerlerimiz, polislerimiz, devlet memurlarımız ve işçilerimiz için bir ön karar olduğuna inanıyorum. Mahkemenin verdiği bu kararın hiçbir zaman bozulmamasını istiyorum."

- "Bu karar bizleri belirli oranda mutlu etmiştir"

Şehit Onur Fikret Dülger'in babası Zekai Fırat Dülger de daha önceden verdikleri dilekçelere bir karşılık verilmediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu olayın FETÖ terör örgütüyle bir alakası var mıdır, yok mudur? Terör veya sabotaj mıdır? Bu konular incelenmeden bugünkü sivil yargı bir karar vermiştir. Bu karar bizleri belirli oranda mutlu etmiştir. Bu cezaları alanlar piyon değilse, gönlümüz buna bu şekilde razı olacaktır. Ben bu patlamanın bir sabotaj ve terör saldırısı olduğuna inananların başında geliyorum. Mahkemenin verdiği karara saygı duyuyorum ama mücadelemize istinaf mahkemesi ve temyizle devam etmeye kararlıyız. Biz gerçek katilleri istiyoruz."

- "Konunun takipçisi olacağız"

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal da dava dosyasının tüm yönleriyle daha ayrıntılı bir şekilde araştırılması kanaatinde olduğunu bildirdi.

Gelecek günlerde bu konunun TBMM'de bir araştırma komisyonu kurularak, dosyanın yeniden açılması için bir teklifte bulunacaklarını anlatan Köksal, "Konunun takipçisi olacağız. Ailelerimizle beraber bu mücadeleyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

- Olay

Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'ndaki mühimmat deposunda 5 Eylül 2012'de meydana gelen patlamada 25 asker şehit olmuş, 8'i asker 11 kişi yaralanmıştı.



Tutuksuz sanıklar Binbaşı Ali Duran, emekli Albay Veysel Özbay ile görevinden ayrıldığı öğrenilen Üsteğmen Tuncay Aydın'ın yargılandığı davanın 25 Mayıs 2016'daki duruşmasında mahkeme heyeti, mütalaanın hazırlanması için dosyayı askeri savcıya tevdi etmişti.



Davanın görülmesine, askeri mahkemelerin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılmasının ardından Afyonkarahisar'da devam edilmişti.