Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda Vergi uzmanı Ahmet Karabıyık Ali eser ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Mitch McConnell
Örnek sorular yayımlandı
Örnek sorular yayımlandı
İstanbul'a kar geliyor
İstanbul'a kar geliyor
Köy yumurtası hilesi bitecek
Köy yumurtası hilesi bitecek
Yarışma süresi uzatıldı
Yarışma süresi uzatıldı
Tünel cennetiyiz
Tünel cennetiyiz

GÜNCELLEME - Ağrı M Tipi Cezaevi'nin kapatılan su kuyusundaki gaz sızıntısı

- Cezaevinde kapatılan artezyen kuyusundan sızan gazdan etkilenen 58 kişiden 56'sı taburcu edildi - Erzurum AFAD Müdürlüğünden 5 kişilik ekip, başka bir olumsuzluk yaşanmaması için cezaevinde gaz ölçümü yapıyor - Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı: - "Konuya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Ağrı M Tipi Cezaevi'nin kapatılan su kuyusundaki gaz sızıntısı

AĞRI (AA) - Ağrı'da bir cezaevinde kapatılan artezyen kuyusundan sızan gazdan etkilenen 58 kişiden 56'sı taburcu edildi.

Ağrı M Tipi Cezaevi'nin su ihtiyacının karşılanması için açılan ancak tahliller sonucu suyun sağlıklı olmaması sebebiyle kapatılan artezyen kuyusundan sızan gazdan etkilenen kişi sayısı 58'e yükseldi.

Çoğunluğu asker olan bu kişilerden Ağrı Devlet Hastanesindeki 38'i ile özel bir hastaneye kaldırılan 18'i tedavileri sonrası taburcu edildi.

Gazdan etkilenen ve sağlık durumu ciddi olan bir uzman çavuş ile bir erin tedavisine ise helikopter ile getirildikleri Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde devam ediliyor.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada da olayın ardından gerekli inceleme ve araştırmaların yapıldığı belirtilerek, "Konuya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

- AFAD ekibi, cezaevinde her saat ölçüm yapıyor

Cezaevindeki söz konusu gaz sızıntısının ardından Erzurum İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri de olay yerine giderek cezaevinde inceleme başlattı.

Özel kıyafetlerini giyen Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif Nükleer (KBRN) uzmanı 5 kişilik ekip, cezaevinde benzer bir olumsuzluk yaşanmaması için her saat cezaevi yerleşkesinde KBRN ölçümleri ve inceleme gerçekleştiriyor.

Ekiptekilerce gaz sızıntısının yaşandığı ve betonla kapatılan su kuyusunda da inceleme yapıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AğrıCezaeviGazSızıntıTaburcu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5