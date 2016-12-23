GÜNCELLEME - Ağrı'da

AĞRI (AA) - Ağrı'da bir araya gelen ve Ağrı Valisi Musa Işın'ın da destek verdiği, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden ve vatandaşlardan oluşan çok sayıda kişi, terörü lanetlemek için yürüyüş yaptı.

Ülkede son dönemde yaşanan terör olaylarına tepki göstermek, birlik ve beraberliğe dikkati çekmek isteyen ildeki 98 dernek, vakıf, oda ve sendikanın temsilcileri ile vatandaşlar, cuma namazı çıkışı Merkez Camisi önünde toplandı.

Dev bir Türk bayrağı taşıyan gruptakiler, daha sonra "Teröre Lanet Kardeşliğe Davet" yazılı bir pankart ile çeşitli dövizler açtı.

Gruptakiler, ardından "Ağrı teröre mezar olacak", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan Sana Canım Feda" ve "Kahrolsun PKK" şeklinde slogan atarak yürüyüşe başladı.

Büyük bir Türk bayrağı açan vatandaşlar, sloganlar eşliğinde Abide Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinden ardından konuşan Ağrı Valisi Musa Işın, Ağrı halkının kahraman olduğunu ve 15 Temmuz'da olduğu gibi bugün de kahramanlığını gösterdiğini söyledi.

Ağrı halkının, vatanına ve milletine aşık olduğunu vurgulayan Işın, "Buradan ilan ediyoruz, biz bayrağımızı ölümümüz pahasına indirmeyeceğiz. Ezanımızı susturmayacağız, vatanımızı çiğnetmeyeceğiz, devletimizi çöktürmeyeceğiz, Suriye olmayacağız, kardeşliğimizi bozdurtmayacağız. Ölsek de birlik ve beraberliğimizi muhafaza edeceğiz." dedi.

Terör örgütü PKK'nın 32 yıldır kandan beslendiğine işaret eden Işın, şöyle devam etti:

"PKK, 32 yıldır Kürtleri ve Türkleri öldürmektedir. PKK bu topraklara nifak tohumları ekmektedir ama Allah'a şükür Türk'ü ile Kürt'ü ile bu topraklarda yaşayan 80 milyon insan bu oyuna gelmemiştir. Birlik ve beraberliğini muhafaza etmektedir. Sizdeki iman oldukça bu sineleri kimse sindirmeyecektir. Şeytan ne kadar Müslümansa PKK ve başındakiler de o kadar Kürt'tür. PKK, başta 80 milyon olmak üzere esas itibari ile Kürtlerin dinine, namusuna ve canına düşmandır. PKK'yı yerin dibine batıracak, toprağa gömecek olan Kürtlerdir, sizlersiniz. Kürtleri PKK temsil edemez. PKK haydut bir terör örgütüdür. PKK cani, eşkıya ve insanlıktan çıkmış canavardan daha aşağılık bir mahluktur."

Işın, bin yıldır beraber yaşamış olan halkı hiçbir terör örgütünün birbirinden ayıramayacağını dile getirerek "PKK eşittir, FETÖ. FETÖ eşittir DEAŞ. Bunların hepsi birileri tarafından maşa olarak kullanılıyor. Birlik ve beraberliğimizi yıkmak ve huzurumuzu bozmak için bunu yapmaktadırlar." ifadelerini kullandı.

- "Bizim iman dolu serhaddimiz var, kimse bunu bizden alamaz"

Ağrı halkının hava sıcaklığı sıfırın altında 25 derece olmasına rağmen imanının sıcaklığıyla meydanlarda olduğunu belirten Işın, şunları söyledi:

"Artık her şey ayan beyan ortadadır. Gizli hiçbir şey yoktur. FETÖ de PKK da DEAŞ da bir merkezden komuta edilmektedir. Biz buna vakıfız ve bunu biliyoruz. Allah'ın izni ile hepsini elbirliğiyle yerin dibine batıracağız. Terörün, bu alçakların yüzüne tüküreceğiz ve içimizde barındırmayacağız. Bunların taşeronlarını da içimizde barındırmayacağız. Bizim iman dolu serhaddimiz var, kimse bunu bizden alamaz. Eksi 25 derecede burada toplandınız. Bu sizin vatanınıza bağlılığınızı göstermektedir. Birlik, beraberlik ve kardeşliğe olan bağlılığınızı göstermektedir."

Ağrı İnsani Yardım Derneği Başkanı Kerem Engin de küresel emperyalizmin 15 Temmuz’un rövanşını almak istediğine işaret ederek şöyle konuştu:

"15 Temmuz’da bu millet güçlü ve cesur idarecileriyle ve onurlu inançlı halkıyla omuz omuza vererek bir ateş çukurunun etrafında kendi memleketini imanının gücüyle, birliğiyle geri çevirmiştir. Küresel güçler ve hainler, taşeronlar bu milletin asıl gücünün birlik ve beraberlik, kardeşlik, iman bilinci olduğunun farkına varmıştır. Bugün ismi ve cismi ne olursa olsun terör örgütleri bu birliği bozmaya gayret etmektedir."

Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan ise yüzyıllarca kardeşçe yaşanan topraklarda yaşam iradesine engel olmak isteyen terör örgütlerini nefretle kınadıklarını vurguladı.

- "Kürtlerle Türkleri düşman edemeyeceksiniz"

Ağrılı siyasetçi Savcı Sayan da Ağrı'dan bütün dünyaya seslendiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Siz Türkiye'yi bölemeyeceksiniz. Siz, Kürtler ile Türkleri düşman edemeyeceksiniz. Siz, Türkiye’yi Suriye'ye Irak’a çeviremeyeceksiniz. Bugün Ağrı’da eksi 25 derece soğuğun altında milletimizin gözlerine baktığımda bunu görüyorum, inşallah bu hep böyle devam edecek. Bu saatten itibaren PKK’yı da DEAŞ’ı da FETÖ şeytanını da büyük şeytan Amerika’nın o çocuklarını terbiye etme görevi de bize düşmüştür."

AK Parti Ağrı İl Başkanı Kemal Atmaca'nın da destek verdiği gruptakiler, konuşmaların ardından dağıldı.