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GÜNCELLEME - Ağrı'da trafik kazası: 4 ölü

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GÜNCELLEME - Ağrı'da trafik kazası: 4 ölü

AĞRI (AA) - Ağrı'da tırın otomobille çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

Ağrı-Van karayolu Hamur ilçesi yakınlarında N.G'nin kullandığı 63 N 1635 plakalı tır, karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 04 DD 003 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobilde bulunan biri çocuk 4 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti.

Tır sürücüsü N.G. gözaltına alındı.

Kazanın ardından yapılan araştırmada, hayatını kaybedenlerin otomobil sürücüsü Hakan ile eşi Filiz Sayan, gelini Merve ve torunu Poyraz Eymen Sayan olduğu belirlendi.

Aynı aileden biri çocuk 4 kişinin cenazeleri Ağrı Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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Ağrıda Trafik Kazası: 4 ölü
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