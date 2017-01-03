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GÜNCELLEME - Altıncı kattan düşen doktor hayatını kaybetti

- Ağır yaralanan doktor, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi - HASTANE SÜRECİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Altıncı kattan düşen doktor hayatını kaybetti

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da altıncı kattaki evinin balkonundan düşen doktor, hayatını kaybetti.

Çankırı Devlet Hastanesinde beyin cerrahı olarak görev yapan Uzm. Dr. Şahin Aslan, Kırkevler Mahallesi Kızçeşmesi mevkisinde altıncı kattaki evinin balkonundan beton zemine düştü

Vatandaşların haber vermesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılan Aslan, buradaki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.



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