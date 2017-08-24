GÜNCELLEME - Amanos Dağları'nda orman yangını

HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağları kırsalında 2 farklı noktada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Derekuyu Mahallesi yakınlarındaki 2 ayrı alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Bölgeye 3 helikopter, 10 arazöz, 5 su tankı, ikişer dozer ve greyder ile 50 yangın söndürme işçisi sevk edildi. Yapılan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alınan yangında 30 hektar alan zarar gördü.

Bu arada, yangının, PKK'lı teröristlerin bölgeden kaçarken ormanı ateşe vermesi sonucu çıktığı tahmin ediliyor.