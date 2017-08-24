Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Burak Sadıç yandex gaziantepspor
Üç arsayı sattı
Üç arsayı sattı
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat

GÜNCELLEME - Anadolu Adliyesi'nde duruşma çıkışında silahlı kavga

- Duruşma çıkışında taraflar arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Başsavcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı SORUŞTURMA BAŞLATILMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Anadolu Adliyesi'nde duruşma çıkışında silahlı kavga

İSTANBUL (AA) - Anadolu Adalet Sarayı'nda, duruşma çıkışında taraflar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Anadolu Adalet Sarayı 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir davanın tarafları arasında adliye koridorunda kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine güvenlik güçleri, tarafları adliye binasının bahçesine çıkardı. Burada da kavgayı sürdüren iki grupta bulunanlar, polisler tarafından adliye sarayının dışına çıkarıldı.

Adliye sarayının dışındaki bir kafenin önüne geçip bekleyen bir gruptakilere, 34 AS 569 plakalı bir araçtan rastgele ateş açıldı. Olay sırasında kafenin önünde bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar Salih Hakyolu (38) ve Barış Güngör (36) Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Hakyolu'nun yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Bu arada, silahlı saldırının ardından kaçmak isteyen ve içinde 3 şüphelinin bulunduğu araç, yolda seyreden 2 araçla çarpıştı. Kaza yaptıkları aracı adliye yakınındaki bir akaryakıt istasyonuna park eden 3 kişi yaya olarak kaçtı.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için bölgede çalışma başlattı.

- Soruşturma başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, silahlı kavgayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında, olay yerini gören güvenlik kamera görüntülerinin temini, olayı gören kişiler ve polislerin ifadelerinin alınmasının talimatının verildiği bildirilerek, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü aktarıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Başsavcılığıİstanbul Anadolu AdliyesiSoruşturma
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5