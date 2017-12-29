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GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 20 yaralı

- Otoyolun Ankara kesimi Cankurtaran mevkisinde otobüsün devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 20 yaralı

ANKARA (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Ankara kesiminde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Kamil Koç firmasına ait İstanbul-Ankara seferini yapan Serkan Pektaş yönetimindeki 16 SOP 70 plakalı yolcu otobüsü, otoyolun Cankurtaran mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Otobüsteki yolculardan ikisi kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü Pektaş'ın da aralarında bulunduğu 20 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık, AFAD, itfaiye, UMKE ve polis ekiplerince otobüsten çıkarılarak Ankara ve Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.

Yaşamını yitiren 40-50 yaşlarında olduğu belirtilen ve üzerlerinden kimlik çıkmayan iki erkeğin cesedi, kaza yerindeki incelemenin ardından Kızılcahamam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekiplerin otobüsü olay yerinden kaldırma çalışması devam ediyor.

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