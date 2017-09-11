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GÜNCELLEME- Ankara'da otobüs tıra çarptı: 3 ölü, 46 yaralı

- Gölbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün mısır yüklü tıra çarpması sonucu 3 kişi öldü, 46 kişi yaralandı YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

GÜNCELLEME- Ankara'da otobüs tıra çarptı: 3 ölü, 46 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün mısır yüklü tıra çarpması sonucu 3 kişi öldü, 46 kişi yaralandı.

Bilal Yeşilmen (32) idaresindeki 73 DZ 935 plakalı Özlem Cizre Nuh'a ait yolcu otobüsü, Konya-Ankara karayolunun Vilayetler Evi kavşağındaki trafik ışıklarında Metin Kantik yönetimindeki 73 FE 333 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, otobüs sürücüsü Yeşilmen ile otobüsteki yolculardan Mehmet Şirinince (28) ve Ercan Feyzioğlu (24), olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan 46 yolcu ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada ölen Yeşilmen, Şirinince ve Feyzioğlu'nun cenazeleri de incelemenin ardından Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Olayı yara almadan atlatan tır sürücüsü Kantik, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle Ankara yönünde bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, yola tırdan dökülen mısırların temizlenmesi ve araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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