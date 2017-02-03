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GÜNCELLEME - Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu

- Polis memurları ve yakınlarının aralarında olduğu 31 zanlıdan 27'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu

ANTALYA (AA) - Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 zanlıdan 27'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Antalya Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları ve yakınlarının arasında bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı.

Şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları öne sürülen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 27'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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