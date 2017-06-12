Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Adnan Tekçe Çağdaş Kaya KELEBEK TUZLA
300 ovaya çivi çakılmayacak
300 ovaya çivi çakılmayacak
Yeni Genel Müdür Özdemir
Yeni Genel Müdür Özdemir
Et spekülatörlerine fırsat vermeyin
Et spekülatörlerine fırsat vermeyin
İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük
İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük
Sakarya yerli otomobil için buluştu
Sakarya yerli oto için buluştu

GÜNCELLEME - Antalya'da inşaatta göçük

- Antalya'nın Kepez ilçesinde, inşaatta meydana gelen göçük sonucu enkaz altında kalan 4 işçi bulundukları yerden çıkarıldı - Özel hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi İŞÇİLERİN SAĞLIK DURUMLARI VE İSİMLERİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Antalya'da inşaatta göçük

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde bir inşaatta göçük meydana geldi. Enkaz altında kalan 4 işçi bulundukları yerden çıkarıldı.

Düdenbaşı Mahallesi 2306 Sokak'ta bir şirkete ait inşaatın zemin katında beton dökümü sırasında blokların devrilmesi sonucu göçük meydana geldi. Enkaz altında kalan 4 işçi Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince vinç yardımıyla kurtarıldı. İtfaiye ve sağlık görevlilerinin dakikalarla yarıştığı kurtarma çalışmasında işçiler, vince bağlanan sedye aracılığıyla çıkarıldı.

Ambulanslara alınan işçilerden Murat Dinarca, Hamdi İnce, Mehmet Cantoz ve Halit İnce çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Polis, inşaattaki göçükle ilgili inşaat sorumlularını ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
AntalyaInşaat çökmeKurtarma
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5