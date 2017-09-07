GÜNCELLEME - Antalya'da Türk asıllı iki Alman vatandaşının gözaltına alınması

ANTALYA (AA) - Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen Türk asıllı Alman vatandaşı zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.
İhbar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Antalya Havalimanı'nda 31 Ağustos'ta gözaltına alınan Türk asıllı Alman vatandaşı K.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Daha önce adliyeye sevk edilen zanlının eşi S.A, savcılıkça tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.