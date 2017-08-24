GÜNCELLEME - Apartman yöneticisini vuran kadın tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde oturduğu apartmanın yöneticisini, kız kardeşini darbettiği, kendisine de hakaret ettiği gerekçesiyle tabancayla yaralayan kadın, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Geçtiğimiz gün ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde, apartman yöneticisi olan Muhammet Atila, aidat parasını almak için kiracı olan ve 2 kız kardeşi ile oturan Döne Y'nin kapısını çaldı. Apartman yöneticisi ile kiracı kadın arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine genç kadın, erkek arkadaşına ait olduğu öne sürülen ruhsatsız tabanca ile yönetici Atila'yı sırtından vurdu.

Yaralanan Atila, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Gözaltına alınan Döne Y'nin emniyetteki ifadesinde, "Biz 3 kız kardeş evde kalıyoruz. Yönetici Muhammet Atila eve gelip, aidatı istedi ve 'Bu evde fuhuş yapılmasına müsaade etmem. Eve kimin girip çıktığı belli değil. Her gün farklı kişiler gelip gidiyor.' dedi. Bunun üzerine tartışmaya başladık. Kardeşimi darbetti." dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Döne Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.