GÜNCELLEME - Aranan FETÖ sanığı Antalya'da yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Ankara'da telsizle "mavi ışıklı araçlara ateş edin" talimatı verdiği belirtilen ve hakkında yakalama kararı bulunan sanık eski Yarbay Özcan Karacan'ın üzerinden çıkan sahte kimlikteki bilgilere doğru cevap veremeyince yakayı ele verdiği ortaya çıktı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, darbe girişimine katıldığı belirtilen eski Yarbay Özcan Karacan'ın Muratpaşa ilçesindeki bir evde olduğu bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, söz konusu adrese gerçekleştirilen operasyonda adına düzenlenen sahte kimlikle saklanmaya çalışan Karacan'ı gözaltına aldı. Yakalanmamak için çok kilo verdiği, saç ve sakalını uzatarak görünümünü değiştirdiği belirlenen Karacan, sağlık kontrolünden geçirildi.

Karacan'ın sürekli tedirgin hareketlerinin olduğu ve çevresine bakarak dolaştığı öğrenildi. Polise sahte kimlik vererek uzaklaşmak isteyen Karacan'ın sorulan kimlik bilgilerine doğru cevap veremeyince telaşa kapılarak yakayı ele verdiği belirtildi.

Darbe teşebbüsü sırasında Ankara'da telsizle "mavi ışıklı araçlara ateş edin" gibi talimat verdiği öğrenilen Karacan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi ve 2 polis memurunun şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın da firari sanığı olduğu ifade edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı çıkartılan Karacan'ın, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin hazırlanan iddianamede adının geçtiği öğrenildi.



İddianamede sanıklardan eski Astsubay Ömer Faruk Albunar'ın, Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın aracını darbecilerin vurmaya çalıştığı, Özcan Karacan'ın da elindeki telsizle pilotlara "Aksakallı Konya yoluna doğru ilerliyormuş, onu vurun" talimatı verdiği şeklindeki ifadeleri yer almıştı.











