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GÜNCELLEME - Ataköy'de binadan parka ateş açıldı: 2 yaralı

- Pompalı tüfekle ateş ederek iki kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Ataköy'de binadan parka ateş açıldı: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Ataköy'de bir binadan parka doğru ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 5. Kısım Dumlupınar Sokak'ta bulunan, hakim ve savcı lojmanlarının bulunduğu belirtilen 9 katlı bir binanın 7. katındaki evin penceresinden parka doğru pompalı tüfekle ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu, 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Ekipler, silahla ateş açan kişiyi gözaltına almak için binaya girdi.

Bir savcının oğlu olduğu öne sürülen şüpheli gözaltına alınarak Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri parkta inceleme yaptı. Ayrıca, parkta bulunan kafenin camlarının kırıldığı görüldü.

Öte yandan, parkta kız arkadaşıyla tartışan şüphelinin burada bulunanlar tarafından uyarıldığı iddia edildi. Şüphelinin daha sonra eve gittiği ve pencereden parkta bulunanlara ateş açtığı ileri sürüldü.


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