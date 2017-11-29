GÜNCELLEME - Ataşehir'de gaspçılar polisle çatıştı

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de bir marketten gasp yaptıktan sonra kaçarken polisle çatışan şüphelilerden 1'i etkisiz hale getirildi, 2'si yakalandı, çatışmada hafif yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı. Gasp olayıyla ilgili bir depoya düzenlenen operasyonda ise biri yaralı olmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bölgede 3 marketten silahlı gasp gerçekleştirilmesi üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ile Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen ve çok sayıda benzer suçtan kayıtları bulunduğu belirlenen 3 şüpheli, ekiplerce teknik ve fiziki takibe alındı.

Zanlılar, Esatpaşa Mahallesi'nde bir marketten gerçekleştirdikleri gasp sonrası yaşanan kovalamaca sırasında polisin "dur" ihtarına uymadı. Hacıbekir Caddesi'nde sıkıştırılan şüphelilerin polise ateş açması üzerine kısa süreli çatışma yaşandı.

Çatışmada, polis tarafından vurulan şüphelilerden S.E. olay yerinde hayatını kaybetti. İki şüpheli ise gözaltına alındı.

Kolundan ve bacağından hafif yaralanan bir polis memuru ise Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bu arada, çatışmadan önceki gasp anı, marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

- Depoya operasyon

Olayın ardından, gasp şüphelilerinin saklandığı belirlenen Örnek Mahallesi Güldeste Sokak'taki depoya operasyon düzenlendi.

Operasyonda, polisle çatıştığı belirtilen M.K, yaralı yakalandı. T.K. ve E.K. da Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.







