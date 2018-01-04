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GÜNCELLEME - Ataşehir'de toprak kayması

- Toprak kayması sonucu, bir inşaat temelinin çevresine yapılan istinat duvarının bir kısmı yıkıldı - Ataşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürü Kutlu: - "Fore kazıklarında çökme gerçekleşen yarım kalmış inşaat alanı, FETÖ'ye bağlı bir kuruma ait okul projesiydi. Söz konusu alanda göçük tehlikesine karşı önlem alınması için geçmişte hem inşaat sahiplerine hem de yetkili kamu kuruluşlarına yazılı başvuru yaptık. Ancak bir sonuç alamadık" ATAŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ KUTLU'NUN AÇIKLAMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Ataşehir'de toprak kayması

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de meydana gelen toprak kayması sonucu, bir inşaat temelinin çevresine yapılan istinat duvarının bir kısmı yıkıldı.

Alınan bilgiye göre, Barbaros Mahallesi Şebboy Sokağı'nda, bir inşaat alanının yakınında bulunan toprakta kayma meydana geldi.

Toprak kayması sonucu, inşaat temelinin çevresine yapılan istinat duvarının bir kısmı yıkıldı. Olayda, herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

İstinat duvarının yakınında bulunan park halindeki bazı araçların, toprak kayması nedeniyle düşme tehlikesi yaşadığı öğrenildi. Araçlar bölgeden çekildi.

Belediye ve polis ekipleri olay yerindeki inceleme yaptı.

Ataşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürü Deniz Kutlu yaptığı açıklamada, fore kazıklarında çökme gerçekleşen yarım kalmış inşaat alanının FETÖ'ye bağlı bir kuruma ait okul projesi olduğunu belirterek, "Söz konusu alanda da göçük tehlikesine karşı önlem alınması için geçmişte hem inşaat sahiplerine hem de yetkili kamu kuruluşlarına yazılı başvuru yaptık ancak bir sonuç alamadık." dedi.

Toprak kayması gerçekleşen bölgenin yanında bulunan ve otopark olarak kullanılan boş arazinin de Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne ait olduğunu aktaran Kutlu, olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirtti. Kutlu, otopark olarak kullanılan boş arazinin kullanıma kapatılacağını ifade etti.

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