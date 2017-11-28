GÜNCELLEME - Avcılar'da trafikte silahlı kavga: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da, otomobiliyle seyreden bir kişi, kendisini kovalayan araçta bulunan kayınbiraderinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Avcılar metrobüs durağı civarında seyreden Mustafa Altın (41) yönetimindeki 07 MKD 79 plakalı otomobil, başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı.

Altın'ın kullandığı otomobil, önce Hüseyin Emre Ciner yönetimindeki 34 KL 4737 plakalı araca, ardından E.B'nin kullandığı kargo şirketine ait kamyonete çarptıktan sonra durabildi.

Bu sırada kendisini kovalayan araçtan inen 3 şüpheli, Altın'ı otomobilinin içinde darbetmeye çalıştı. Kapıları kilitleyen Altın, şüphelilerin araca ateş etmesi sonucu yaralandı. Kendi imkanıyla Avcılar'daki hastaneye giden Altın tedavi altına alınırken, şüpheliler kaçtı.

Olayın ardından polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polisin incelemesinde, Altın'ın çarptığı kargo şirketine ait kamyonetin sürücüsü E.B. hakkında bir suçtan arama kararı olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine E.B. gözaltına alındı.

Tedavisi süren Mustafa Altın polise verdiği ifadede, eşinden boşanma aşamasında olduğunu, kendisine saldıranların kayınbiraderleri U.G.T. ve S.T. olduğunu söyledi.

Polisin operasyonunda, şüphelilerden U.G.T., Küçükçekmece'deki adresinde yakalanarak, Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

U.G.T'nin, "dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından kaydının olduğu öğrenildi.

Polisin, diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışması sürüyor.