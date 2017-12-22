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GÜNCELLEME - Aydın'da otomobil kamyona çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

- Ölen 3 gencin hukuk fakültesi son sınıf öğrencisi oldukları belirlendi ÖLEN 3 KİŞİ İLE KAMYON SÜRÜCÜSÜNÜN KİMLİK BİLGİLERİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Aydın'da otomobil kamyona çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 3 üniversite öğrencisi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sefa Şahin idaresindeki 35 JJ 651 plakalı otomobil, Aydın-İzmir Otoyolu Germencik gişeleri mevkisinde, aynı yönde seyir halinde olan Hüseyin Açar yönetimindeki 10 P 3939 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobilde yolcu olarak bulunan Yasin Malgaç, Enes Yayla ve İbrahim Kal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü Şahin, 112 Acil Sağlık ekiplerince Germencik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü Açar, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazada hayatını kaybeden üç kişi ile yaralanan sürücünün İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi oldukları, İzmir'den Aydın'a arkadaşlarını ziyaret etmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Yaşamını yitiren gençlerin yakınları olay yerinde gözyaşı döktü.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

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