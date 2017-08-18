GÜNCELLEME - Aydın'da silahlı kavga

AYDIN (AA) - Aydın'da çocuk gürültüsü nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada ağır yaralanan çocuk yaşamını yitirdi.
Orta Mahalle'de Adnan Gök, iddiaya göre sokakta gürültü yaptığı gerekçesiyle Cemal Efe Harman'a (15) bağırdı.
Çocuğun babası Olcay Harman (40) da Gök'e uyarıda bulununca tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Gök, pompalı tüfekle ateş etti.
Olayda, baba Harman ile oğlu Cemal Efe ve ağabeyi Turgay Harman (44) yaralandı.
İhbar üzerine çevik kuvvet, olay yeri inceleme, asayiş ve sağlık ekipleri olay yerine geldi.
Polis kavgaya müdahale ederken yaralılar sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
- 15 yaşındaki çocuk öldü
Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınan Cemal Efe Harman müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Aydın Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Olcay Harman'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olaydan sonra gözaltına alınan Gök'ün ise daha önce de aynı mahallede benzer nedenle farklı kişilerle tartıştığı belirtildi.
Harman'ın cenazesi cuma namazının ardından Koçarlı ilçesinde toprağa verilecek.