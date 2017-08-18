Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Rosneft Avukat Metin Uracin gıda
“Marmara'nın incisi“ Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Enerjisini güneşten alıyor
Enerjisini güneşten alıyor
FIFA yılın adaylarını açıkladı
FIFA yılın adaylarını açıkladı
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı

GÜNCELLEME - Aydın'da silahlı kavga

- Çocuk gürültüsü nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada yaralanan çocuk hayatını kaybetti YARALI ÇOCUĞUN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Aydın'da silahlı kavga

AYDIN (AA) - Aydın'da çocuk gürültüsü nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada ağır yaralanan çocuk yaşamını yitirdi.

Orta Mahalle'de Adnan Gök, iddiaya göre sokakta gürültü yaptığı gerekçesiyle Cemal Efe Harman'a (15) bağırdı.

Çocuğun babası Olcay Harman (40) da Gök'e uyarıda bulununca tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Gök, pompalı tüfekle ateş etti.

Olayda, baba Harman ile oğlu Cemal Efe ve ağabeyi Turgay Harman (44) yaralandı.

İhbar üzerine çevik kuvvet, olay yeri inceleme, asayiş ve sağlık ekipleri olay yerine geldi.

Polis kavgaya müdahale ederken yaralılar sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

- 15 yaşındaki çocuk öldü

Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınan Cemal Efe Harman müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Aydın Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Olcay Harman'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olaydan sonra gözaltına alınan Gök'ün ise daha önce de aynı mahallede benzer nedenle farklı kişilerle tartıştığı belirtildi.

Harman'ın cenazesi cuma namazının ardından Koçarlı ilçesinde toprağa verilecek.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
1 ölüçocukGürültüKomşu"Silahlı Kavga
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5