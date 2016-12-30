GÜNCELLEME - Aylar sonra çözülen cinayette

BURSA (AA) - Bursa'da yaklaşık 9 ay önce evlenmek için kız bulma vaadiyle kandırdığı arkadaşını öldürerek cesedini parçalara ayırdığını ve parçaların bir kısmını yolcu minibüsüyle taşıyarak çevredeki çöp konteynerlerine attığını itiraf eden zanlı tutuklandı.

Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde yaşayan inşaat işçisi Hüseyin Altı'nın (34) annesi Firdes Altı (65), uzun süre ulaşamadığı oğluyla ilgili 26 Mart'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp müracaatında bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aradıkları Altı'nın ölmesi ya da öldürülmesi şüphesi üzerine konuyu Cinayet Büro Amirliğine aktardı.

Telefon kayıtları ile çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Altı'nın kaybolduğu gün Akif T. (42) ile birçok kez telefonla görüştüğünü tespit etti.

Uzun süren çalışma ve elde edilen deliller doğrultusunda ekipler, Akif T'yi gözaltına aldı.

İfadesinde arkadaşını öldürdüğünü itiraf eden cinayet zanlısı, Altı'nın evlenmek istediğini, kendisinin de ona kız bulabileceğini söyleyerek çeşitli zamanlarda farklı miktarlarla 44 bin lira para aldığını anlattığı öğrenildi.

Aldığı paraları eğlence mekanlarında harcadığını itiraf eden şüpheli, şunları dile getirdi:

"Aslında hiç kız araştırmadım. Ona 'Üsküp'te bir kız var, gidip gelmek çok masraflı olacak.' dedim. 26 Mart, olay günü evime geldi. Eşim ve çocuklarım o gün ağabeyime ziyarete gitmişti. Bana, 'Kız meselesi uzadı.' dedi. Ben de doğrusunu söyledim. 'Kız yok, paranın hepsini yedim.' dedim. Hüseyin bunu duyunca bir anda sinirlendi. Küfür etti. Bana yumruk attı, ben de ona attım. Boğuşma oldu. Yere düşünce mutfaktan ekmek bıçağını aldım. Önce sol karın boşluğundan bıçakladım. Defalarca değişik yerlerinden bıçakladım."

- Cesedi küvette parçalamış, minibüsle taşımış

Öldüğünü anlayınca Altı'yı banyodaki küvete götürdüğünü belirten Akif T, cinayetle ilgili şu bilgileri verdi:

"Daha sonra markete gidip çöp poşeti, çamaşır suyu ve yüzey temizleyici aldım. Kol, kafa, gövdeyi bıçağımla parçaladım ve marketten aldığım çöp poşetlerine koydum. Her poşeti bir poşete daha koydum. Kıyafetlerini, ayakkabılarını ve bıçağı da bir poşete koydum. Kıyafetlerin olduğu poşeti sokaktaki çöp konteynerine attım. Ceset parçalarının bulunduğu poşetleri, pazar arabasına koydum ve bununla Hipodrom minibüsüne bindim.

Demirtaş istikametinde çevre yoluna yakın bir yerde, sakin bir bölgede poşetleri aralıklarla yol kenarlarına attım. Otlarla kaplıydı, dışarından görünmüyordu."

Daha sonra eve geldiğini söyleyen zanlı, "Kalan 4 poşeti de alıp pazar arabasıyla yaya olarak Vatan Mahallesi tarafına gittim. Poşetleri buradaki çöp konteynerine attım. Eve geldim. Salonu ve banyoyu yıkadım. Salondaki halıyı da halı yıkamacıya yıkattım. Vicdanen rahatsız oldum. Birçok defa teslim olmayı düşündüm." ifadelerini kullandı.



Ekipler, zanlının ifadesi doğrultusunda belirtilen adreslerde yapılan aramada ceset parçalarına ulaşamadı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akif T, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.