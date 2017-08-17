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GÜNCELLEME - Ayvalık'ta orman yangını

- Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Şeytan Sofrası mevkisinde çıkan yangına, 2 amfibik uçak, 6 helikopter, 36 arazöz ve 3 dozer ile çok sayıda yangın söndürme ekibi müdahale ediyor - Balıkesir Valisi Yazıcı: - "Şimdilik yangın 4-5 dönümlük alana zarar verdi. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor" BALIKESİR VALİSİ'NİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Ayvalık'ta orman yangını

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Şeytan Sofrası mevkisinde orman yangını çıktı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nedeni henüz belirlenemeyen yangına 2 amfibik uçak, 6 helikopter, 36 arazöz ve 3 dozer ile çok sayıda yangın söndürme ekibinin müdahale ettiğini belirtti.

Kırcı, "Bölge turizm anlamında çok önemli. Yerleşim yerlerini tehdit etmeden kontrol altına almayı planlıyoruz. Ben de bölgeyi şu anda havadan kontrol ediyorum. Ekibin başındayım." dedi.

- "4-5 dönümlük alana zarar verdi"

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da yaptığı açıklamada, bölgenin hem tabiat hem de turizm açısından önem taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yangın, ilk belirlemelere göre yol kenarında çıktı ve ormana doğru ilerledi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Şimdilik yangın 4-5 dönümlük alana zarar verdi. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Zarar gören alanda genç fidanlar bulunuyordu. Şeytan Sofrası mevkisinde yangın devam ediyor ve çok sayıda ekip havadan ve karadan müdahale ediyor."

Bu arada, saatteki hızı 42 kilometreyi bulan rüzgarın çalışmaları zorlaştırdığı belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
AyvalıkBalıkesirOrman Yangını
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