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GÜNCELLEME - Baba ve iki kızının cesedi bulundu

- Babanın kızlarını öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde duruluyor

GÜNCELLEME - Baba ve iki kızının cesedi bulundu

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de bir evde baba ile iki kızının cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Fındıklı Mahallesi Zambak Sokak'taki bir apartmanın giriş katındaki evde silah seslerinin duyulması üzerine, çevre sakinleri polise haber verdi.

İhbar üzerine eve gelen polisler, Elif (4) ve Hira (3) ile babaları Ali Yardım'ın (29) cesediyle karşılaştı.

Babanın kızlarını av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde durulduğu bildirildi.

Ölen çocukların annesi Dilek Yardım'ın kuzeni olan İlyas Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, çiftin boşanma sürecinde olduğunu söyledi.

Ali Yardım'ın aralık ayında tehditleri dolayısıyla birkaç sefer nezarete girip çıktığını dile getiren Çakır, haftada bir gün çocukları görmek için izin aldığını belirtti.

Çakır, Yardım'ın bugün de çocukları alıp eve getirdiğini belirterek, "Bugün izin günüydü ve bu olayı planladığını düşünüyoruz. İçerisi içki şişeleriyle dolu. Eşi böyle bir şey olabileceğini düşünerek çocukları göstermek istemiyordu, haklı olarak." şeklinde konuştu.

Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.


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CinayetMaltepe
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