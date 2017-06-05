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GÜNCELLEME- Babasını bile dolandırmış

- Amasya'da babası dahil yaklaşık 30 PTT müşterisinin belgelerini kullanarak bankalardan yaklaşık 1 milyon lira çektiği iddia edilen PTT personeli ve ona yardım ettiği ileri sürülen 1 kişi tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME- Babasını bile dolandırmış

AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde, babası dahil yaklaşık 30 PTT müşterisinin belgelerini kullanarak bankalardan kredi çektiği ve zimmetine yaklaşık 1 milyon lira geçirdiği iddia edilen PTT personeli ile ona yardım ettiği ileri sürülen 1 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Taşova ilçesindeki PTT şubesinde çalışan Saadettin G'yi, babası Fehmi G'nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 30 müşterinin belgelerini kullanarak PTT'yle anlaşmalı çalışan bankalardan yaklaşık 1 milyon lira çektiği iddiasıyla İstanbul'da, ona yardım ettikleri öne sürülen K.B. ve E.G'yi de Amasya'da gözaltına aldı.

Ayrıca , PTT Taşova Şube Müdürü L.G. de ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, Saadettin G. ve E. G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer zanlılar K. B. ile L. G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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