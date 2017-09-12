GÜNCELLEME - Balıkesir'de ev yangını ormana sıçradı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir evde çıkan ve şiddetli rüzgar nedeniyle ormana sıçrayan yangına çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Karapınar Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle başka bir eve, ardından da ormana sıçrayan yangına, 2 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak, 15 arazöz, 3 dozer ve çok sayıda su tankeriyle müdahale ediliyor.

Rüzgarın şiddetli olması ve alevleri savurması nedeniyle yerleşim birimlerini tehdit eden yangın yüzünden Veliler Mahallesi boşaltıldı.

Bölgede geniş bir alanda önlem alan güvenlik güçleri, girişlere izin vermiyor.

Dursunbey'e yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen yükselen dumanlar ilçeden görülebiliyor.

Yetkililer, şiddetli rüzgarın yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını bildirdi.