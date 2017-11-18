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GÜNCELLEME - Balıkesir'de otomobil denize düştü

- Bandırma Limanı'ndan denize düşen otomobildeki 4 kişiden 3'ü kurtarıldı, kayıp kişinin bulunması için çalışma başlatıldı KURTARILAN 3 KİŞİNİN KİMLİK BİLGİLERİ VE DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Balıkesir'de otomobil denize düştü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir otomobil limandan denize düştü. Araçtaki 4 kişiden 3'ü kurtarıldı, kayıp kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Büyükbaş hayvan denetimi için şehir dışından gelen firma yetkililerinin içinde bulunduğu otomobil, Çelebi Bandırma Limanı'ndan denize düştü. Bu sırada araçta bulunan 4 kişiden 3'ü liman çalışanları tarafından kurtarıldı.

Kurtarılan 3 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Liman çalışanlarının kurtardığı bu kişilerin Mustafa Karakaya (37), Ahmet Şimşek (28) ve Mustafa Gürbüz (60) olduğu belirlendi.

Henüz kimliği tespit edilemeyen kayıp kişinin bulunması için Bandırma İtfaiyesi ve Çelebi Bandırma Kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda limana ait iki römorkör de deniz yüzeyinde arama yapıyor.

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BalıkesirBandırmaDenizOtomobil
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