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GÜNCELLEME - Balıkesir'de sağanak ve fırtına

- Kent merkezi ve ilçelerde sağanak ile fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor - İl merkezinde fırtına yüzünden devrilen yaklaşık 20 ağaç, otobüs durağı ve bazı otomobillere zarar verdi FIRTINANIN VERDİĞİ ZARAR VE DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Balıkesir'de sağanak ve fırtına

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.

Alınan bilgiye göre, il merkezi ile Balya, Kepsut, Manyas, Bandırma, Susurluk, Erdek, Marmara ve Gönen ilçelerinde sağanak, dolu ve fırtına etkili oluyor.

Özellikle Gönen ilçesinde, tarım arazileriyle bazı ev ve iş yerlerinin alt katlarını su bastı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışma yürüttüğü ilçede, ev ve iş yerlerinden su tahliye işlemleri yapılıyor.

- Yaklaşık 20 ağaç devrildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından alınan bilgiye göre, il merkezinde fırtına nedeniyle yaklaşık 20 ağaç devrildi. Bu ağaçların 4'ü park halindeki otomobillerin, biri de otobüs durağının üzerine düştü. Otobüs durağı ve araçlarda hasar oluştu.

Yetkililer, devrilen ağaçların kaldırılması için çalışmalara başlandığını bildirdi.

Bu arada, Fen İşleri Hizmet Binası'ndaki aydınlatma kulesi, yıldırım düşmesi nedeniyle zarar gördü.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre saatteki hızı 27 kilometreye ulaşan fırtına yaklaşık 20 dakika etkili oldu. Sağanak nedeniyle metrekareye 15 kilogram yağış düştü.

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Anahtar Kelimeler:
BalıkesirFırtınaYağmur
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