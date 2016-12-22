GÜNCELLEME - Balıkesir'deki terör operasyonu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP İl Başkanı, Başkan Yardımcısı ve bazı ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu 8 kişiden 3'ü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerinin yürüttüğü soruşturma çerçevesinde 13 Aralık'ta gözaltına alınan HDP İl Başkanı Cafer Sarıtepe, Başkan Yardımcısı Gülderen Kasap, Ayvalık İlçe Başkanı Ömer Varil, Ayvalık İlçe Başkan Yardımcısı Telli Işık, Bandırma İlçe Başkanı Ali Bora, Bandırma İlçe Başkan Yardımcısı Nesibe Yöyler, Burhaniye İlçe Başkanı Zeynel Altan ve Edremit İlçe Başkanı Selinay Polat'ın emniyetteki sorguları tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden HDP İl Başkanı Sarıtepe, Ayvalık ilçe Başkanı Varil ve Edremit İlçe Başkanı Polat, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Bandırma İlçe Başkanı Bora için adli kontrol şartı getirildi.