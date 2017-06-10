GÜNCELLEME - Başkentte organize suç örgütü operasyonu

ANKARA (AA) - Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın da aralarında yer aldığı 24 zanlıyı gözaltına aldı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan bir organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında, eski milli futbolcu Çolak, İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.
Çolak, Ankara Emniyet Müdürlüğünden polislerin nezaretinde saat 14.30'da uçakla başkente hareket etti. Ankara'ya gelen Çolak, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgusu için Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesine sevk edildi.
Öte yandan, operasyonun Ankara ayağında da 23 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların organize suç örgütü kurarak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulundukları iddia ediliyor.