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GÜNCELLEME - Batman'da terör saldırısı: 2 asker şehit

- Sason-Kozluk ilçeleri arasındaki kırsalda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 2 asker, teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıya basarak şehit oldu - Batman Valiliği: -"Saat 07.45 sıralarında bir uzman çavuşumuz ve uzman onbaşımız olmak üzere iki askerimiz şehit olmuştur" VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Batman'da terör saldırısı: 2 asker şehit

BATMAN (AA) - Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, iki asker, teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıya basarak şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, Sason-Kozluk ilçeleri arasındaki kırsalda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, iki asker teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıya bastı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Sason-Kozluk ilçeleri ara hattında düzenlenen "Şehit Uzman Jandarma Ali Gülnar" operasyonunda icra edilen arama faaliyetinde emniyet için görevlendirilen Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığı personelinin, Acı Tepe bölgesinde basma düzenekli olduğu değerlendirilen el yapımı patlayıcıya bastığı belirtilerek "El yapımı patlayıcıya saat 07.45 sıralarında basması sonucu bir jandarma uzman çavuşumuz ve bir jandarma uzman onbaşımız olmak üzere iki askerimiz şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.


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