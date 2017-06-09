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GÜNCELLEME - Beyoğlu'nda oto tamirhanesine silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

YARALININ HASTANEDE ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Beyoğlu'nda oto tamirhanesine silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda oto tamirhanesine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Fitil Sokak'ta bulunan oto tamirhanesine gelen 3 kişi, buradakilere silahla ateş açtı. Saldırıda, iş yeri sahibi Ertuğrul Karakuş ile 2 çalışan yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Başından yaralandığı bildirilen iş yeri sahibi Karakuş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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BeyoğluOto TamirhanesiSilahlı Saldırı
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