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GÜNCELLEME - Beyoğlu'nda yangın

- Kafe-restoranda çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Beyoğlu'nda yangın

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda kafe-restoranda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Talimhane Abdülhak Hamit Caddesi'nde bulunan bir binanın 2. katındaki kafe-restoranda yangın çıktı. Ramazan dolayısıyla gündüz kapalı olan iş yerindeki yangın kısa sürede büyüdü. Alevler, kafe-restoranın çatısına da sıçradı.

Yangına, Şişli ve Beyoğlu itfaiye ekipleri müdahale etti. Bu sırada, çevredeki yollar güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği, incelemelerin sürdüğü bildirildi.

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