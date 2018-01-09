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GÜNCELLEME - Biber gazından etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı

- Sultanbeyli'de iki çocuk tarafından sıkılan biber gazından etkilenen 6 kişi taburcu edildi HASTANE SÜRECİ VE DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Biber gazından etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de iki çocuk tarafından sıkılan biber gazından etkilendikten sonra hastaneye kaldırılan 2 öğretmen ile 4 öğrenci taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, iki çocuk, boş arazide buldukları kutu içerisindeki biber gazını, okuldan çıkan öğretmen ve öğrencilerin üzerine sıktı. Gazdan etkilenen 2 öğretmen ile biri erkek 4 öğrenci ambulanslarla, Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedbir amaçlı AFAD ekipleri de hazır edildi.

Sağlık kontrolünden geçirilerek bir süre müşahede altında tutulan 4'ü öğrenci 6 kişi, herhangi bir zehirlenme olayına rastlanmaması üzerine taburcu edildi. Gazdan etkilenen 6 kişi, daha sonra ifadelerine başvurulmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Taburcu edilen öğretmenlerden İsmail Sert, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayda kullanılan maddenin biber gazı olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Okul dışında meydana gelen olayın ardından rahatsızlanan öğrencileri hastaneye getirdiğini, bu sırada gazdan etkilendiğini belirten Sert, "Çocuklarımızın da bizlerin de herhangi bir sağlık sorunu yok." dedi.

Polis ekipleri, olayın ardından güvenlik kamera görüntülerini inceledi. İncelemeler sonucu olayı gerçekleştirdiği belirlenen K.K. (15) ve B.K. gözaltına alındı.

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