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GÜNCELLEME - Bingöl'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma

- Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 26 şüpheliden 21'i yakalandı GÖZALTI BİLGİSİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Bingöl'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma

BİNGÖL (AA) - Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 26 şüpheliden 21'i gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Bingöl merkezli İstanbul, Adana ve Kilis'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 26 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı talimatı verildi.

Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden 19'u Bingöl'de, biri İstanbul'da, biri de Adana'da gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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BİNGÖLBingöl Cumhuriyet BaşsavcılığıDEAŞ Terör örgütü şüphelileri Hakkında Yakalama Kararı
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