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GÜNCELLEME - Bodrum'da katı atık depolama alanında yangın

- Bodrum ilçesindeki katı atık depolama alanının batı tarafında yangın çıktı - Dumanların yükseldiği alandaki yangının kontrol altına alınması ve ormana sıçramaması için çalışmalar sürüyor - Çöplüğün doğu tarafında geçen hafta çıkan ve 10 saatte söndürülen yangının ardından soğutma çalışması dün sona ermişti YANGINLA İLGİLİ DETAY BİLGİLER EKLENDİ

GÜNCELLEME - Bodrum'da katı atık depolama alanında yangın

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesindeki katı atık depolama alanının batı tarafında yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Bodrum'un Yokuşbaşı mevkisindeki katı atık depolama alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve çöplük alana yayılan yangına, bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale ediyor.

Yangının ormanlık alana sıçrama ihtimaline karşı önlem alan Milas Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı orman işçileri de 2 arazözle itfaiye ekiplerine destek veriyor.

Gökyüzüne dumanların yükseldiği alanda, bir iş makinesiyle de müdahale edilen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Zaman zaman rüzgarın yön değiştirmesi ekiplere zor anlar yaşatıyor.

- Bir önceki yangınla ilgili çalışmalar dün tamamlanmıştı

Bodrum ilçesindeki katı atık vahşi depolama alanında 15 Ağustos salı günü akşam saatlerinde yangın çıkmış ve yaklaşık 10 saatlik müdahale ile kontrol altına alınmıştı.

Çöplük alanda 13 itfaiye ekibi ve 3 iş makinesi ile yapılan soğutma çalışması dün sabah saatlerinde tamamlanmıştı. Soğutma çalışmaları tamamlanan yangının çöplüğün doğu tarafında, bugünkünün ise batı tarafında çıktığı belirtildi.

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