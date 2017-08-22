GÜNCELLEME - Bodrum'daki silahlı saldırı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki gece kulübüne düzenlenen ve bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Dursun Ç, A.C.K. ve E.K, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen zanlılardan Dursun Ç. "Neden yaptın?" sorusuna "Ben kimseyi öldürmedim." karşılığını verdi.

Olay yerinde olduğu iddia edilen araç sürücüsü E.K. ise gazetecilerin sorusuna "Biz tatil amacıyla geldik." dedi.

Saldırıyla ilgili kimliği tespit edilen dördüncü kişinin farklı bir suçtan Ankara'da cezaevinde olduğu bildirildi.

Bodrum'un Göltürkbükü Mahallesi'ndeki iki gece kulübüne 30 Temmuz'da düzenlenen silahlı saldırıda, Furkan Say (22) hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmış, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı.