Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Celal İnan dünya Grup Tillo Veysi Atadan Eto
AA'nın oylamasına katıldılar
AA'nın oylamasına katıldılar
Kış lastiği uyarısı
Kış lastiği uyarısı
Bir hafta ücretsiz
Bir hafta ücretsiz
Bitcoin açıklaması
Bitcoin açıklaması
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır

GÜNCELLEME - Bolu'da cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi

- Kadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Bolu'da cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi

BOLU (AA) - Bolu'da önceki gün kullanılmayan bir otelde cesedi bulunan kadının kimliği belirlenirken, onu öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 28 Aralık'ta Kılıçarslan Mahallesi'nde D-100 Karayolu'nun kenarında yer alan, kullanılmayan bir otelde donmuş halde cesedi bulunan kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kentte kimsesiz ve kayıp ihbarı yapılmış kişileri araştırdı.

Araştırma sonucu, cesedin 2 çocuk sahibi 38 yaşındaki Dilek Diner'e ait olduğu belirlendi.

Cesedin bulunduğu otelin çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, Diner'in en son yanında bir erkekle görüldüğünü tespit etti. Kimliği belirlenen şüpheli, Mudurnu ilçesindeki evinde gözaltına aldı.

Emniyette suçunu itiraf eden Tevfik Kor'un (32), Diner'i bir anlık sinirle boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusundan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BoluCinayetKimsesiz KadınKullanılmayan Otel
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5