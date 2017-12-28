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GÜNCELLEME - Bolu'da gıda zehirlenmesi şüphesi

- İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nin yurdunda kalan 17 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı SAYI GÜNCELLENDİ, ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK DURUMU EKLENDİ

GÜNCELLEME - Bolu'da gıda zehirlenmesi şüphesi

BOLU (AA) - Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nin yurdunda kalan 17 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi'nde bulunan lisenin yurdunda kalan öğrencilerden bazılarında mide bulantısı şikayetinin olması üzerine, yurda çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yurda gelen sağlık ekipleri, 17 erkek öğrenciyi ilk müdahalenin ardından, Bolu İzzet Baysal Devlet Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile aynı hastanenin Köroğlu Ünitesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, yurtta kalan diğer öğrencilerde herhangi bir şikayetin olmadığını ve konuyla ilgili çalışma başlatıldığını aktardı.

Öte yandan, İl Sağlık Müdürlüğü ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri inceleme yapmak için yurtta dağıtılan yemekten örnek aldı.

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