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GÜNCELLEME - Brüksel'de askerlere saldırı

- Devriye gezen iki askere palayla saldıran kişi vurularak öldürüldü - Federal Savcılık Sözcüsü Natus: "Olayı terör saldırısı olarak görüyoruz" YETKİLİ AÇIKLAMALARI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Brüksel'de askerlere saldırı

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de sokaklarda devriye gezen askerleri hedef alan palalı saldırının terör eylemi olduğu belirtildi.

Yerel saatle 20.20'de şehir merkezinde meydana gelen olayda, elinde pala olan bir kişi koşarak askerlere saldırdı. Olay yerinde askerlece vurulan saldırganın kaldırıldığı hastanede öldüğü belirtildi.

Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close, 3 askerin hedef alındığı, bunlardan birinin hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Federal Savcılık Sözcüsü Esther Natus ise yaptığı açıklamada, kimliğine ilişkin bilgi vermezken saldırganın öldüğünü doğruladı. Bir askerin de hafif şekilde yaralandığını söyleyen Natus, bir soru üzerine, "Olayı terör saldırısı olarak görüyoruz." dedi.

Başbakan Charles Michel de sosyal medya hesabından, "Askeri güçlerimiz için gereken tüm destek veriliyor. Güvenlik birimlerimiz teyakkuzda. Durumu yakından takip ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Brüksel'de 22 Mart 2016'da havalimanı ve bir metro istasyonuna yönelik saldırıda 32 kişi ölmüştü. Bu saldırının ardından güvenlik güçlerini hedef alan en az iki bıçaklı saldırı yaşanmıştı.

Ülkede, 22 Mart saldırısının ardından polislerin yanı sıra askerler de sokaklarda güvenlik önlemi almaya başlamıştı.


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BelçikaBrükselSaldırıTerör
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