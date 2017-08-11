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GÜNCELLEME - Bursa merkezli fuhuş operasyonu

- Aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu kadın ve kız çocuklarını fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Bursa merkezli fuhuş operasyonu

BURSA (AA) - Bursa merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu kadın ve kız çocuklarını fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kendilerini "menajer" olarak tanıtan şüphelilerin, aralarında yabancı uyruklu kadın ve kız çocuklarının da bulunduğu 30 kişiyi, 6 il arasında transfer ederek, bunlara zorla fuhuş yaptırdığını belirledi.

Yaklaşık 3 aylık teknik takip sonucunda, Bursa, Antalya, Ankara, İstanbul, Manisa ve Samsun'da tespit edilen 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3'ü kadın 11 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca ve bir miktar uyuşturucu ile "fantezi ruleti" ele geçirildi.

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan birbirlerine fotoğraflarını gönderdikleri kadın ve kız çocuklarından beğenilenlerin diğer illere transferini sağladıkları öne sürülen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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BursaBursa Merkezli Fuhuş Operasyonu
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