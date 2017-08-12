Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam süper lig adana dünya
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

GÜNCELLEME - Bursa'da kamyonetle cip çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

YARALILARDAN BİRİNİN ÖLMESİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Bursa'da kamyonetle cip çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kamyonetle cipin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Ali Kacır (65) idaresindeki 16 V 6704 plakalı kamyonet, Orhangazi-İznik karayolunun Keramet Ilıca Kaplıcaları kavşağında Çetin Arslanalp'ın (42) kullandığı yabancı plakalı ciple çarpıştı.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Ali Kacır, oğlu Nazmi (38), torunu Ali Arda Kacır (11); cipin sürücüsü Çetin Arslanalp ile aynı araçtaki Mustafa Mermertaş (37) ve Olcay Turna (33), 112 acil servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Ali ve oğlu Nazmi Kacır, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Nazmi Kacır, tedavi gördüğü Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Bu arada, kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu, sürücüler Keramet Mahallesi'ne yönlendirildi.




İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BursaölüTrafik Kazası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5