GÜNCELLEME - Bursa'da kamyonetle cip çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kamyonetle cipin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Ali Kacır (65) idaresindeki 16 V 6704 plakalı kamyonet, Orhangazi-İznik karayolunun Keramet Ilıca Kaplıcaları kavşağında Çetin Arslanalp'ın (42) kullandığı yabancı plakalı ciple çarpıştı.
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Ali Kacır, oğlu Nazmi (38), torunu Ali Arda Kacır (11); cipin sürücüsü Çetin Arslanalp ile aynı araçtaki Mustafa Mermertaş (37) ve Olcay Turna (33), 112 acil servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Ali ve oğlu Nazmi Kacır, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Nazmi Kacır, tedavi gördüğü Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.
Bu arada, kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu, sürücüler Keramet Mahallesi'ne yönlendirildi.