GÜNCELLEME - Bursa'da uyuşturucu operasyonları

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanıldığı ve satıldığı tespit edilen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerindeki aramalarda, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonu genişleten ekipler, zanlılara uyuşturucu temin eden M.C.Y'yi de yakaladı.
Merkez Yıldırım ilçesinde ise uygulama yapan polis ekiplerini fark eden B.E. ve Y.Ö. otomobille kaçmaya çalıştı.
Ekiplerce yakalanan zanlılara ait otomobilde, 50 gram esrar ve 15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İki operasyonda yakalanan 8 kişiden 5'i hakkında, "kullanmak için uyuşturucu bulundurmak suçundan" adli işlem yapıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.C.Y, B.E. ve Y.Ö. ise tutuklandı.