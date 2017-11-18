Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar BAKKA yardım kampanyası Ömer Lütfi Mete Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN) hakkı eren
Zeytin ağacı tartışması
Zeytin ağacı tartışması
Başkentte gece seferi
Başkentte gece seferi
Çareyi Türkiye'de buldu
Çareyi Türkiye'de buldu
Boza üretimi başladı
Boza üretimi başladı
Merkez'den ihale kararı
Merkez'den ihale kararı

GÜNCELLEME - Bursa'da uyuşturucu operasyonları

- 3 kişi tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Bursa'da uyuşturucu operasyonları

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanıldığı ve satıldığı tespit edilen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerindeki aramalarda, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonu genişleten ekipler, zanlılara uyuşturucu temin eden M.C.Y'yi de yakaladı.

Merkez Yıldırım ilçesinde ise uygulama yapan polis ekiplerini fark eden B.E. ve Y.Ö. otomobille kaçmaya çalıştı.

Ekiplerce yakalanan zanlılara ait otomobilde, 50 gram esrar ve 15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İki operasyonda yakalanan 8 kişiden 5'i hakkında, "kullanmak için uyuşturucu bulundurmak suçundan" adli işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.C.Y, B.E. ve Y.Ö. ise tutuklandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BursaOperasyonUyuşturucu Operasyonu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5