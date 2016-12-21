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GÜNCELLEME - Bursa'da uyuşturucu operasyonu

- Karacabey ilçesinde 1 kilo 15 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Bursa'da uyuşturucu operasyonu

BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde, 1 kilo 15 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanarak 3 zanlı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine 34 YB 2471 plakalı lüks aracı, Karacabey girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 1 kilo 15 gram sentetik uyuşturucu ile bir ruhsatsız tabanca, 9 fişek ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Araçtaki şüpheliler H.E, E.S. ve S.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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