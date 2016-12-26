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GÜNCELLEME - Bursa'daki cinayet

- Merkez Yıldırım ilçesinde silahlı ve bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti - Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Bursa'daki cinayet

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, bir kişinin silahlı ve bıçaklı saldırıda öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Ortabağlar Mahallesi Çinici Sokak'ta Ömer A. ve Recep Ö, Metin Yıldırım ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer A. Yıldırım'a silahla ateş etti, Recep Ö. de bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Metin Yıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan Ömer A. ve Recep Ö, Ortabağlar Caddesi'nde yakalandı.

Zanlılardan Ömer A'nın, emniyette verdiği ifadede, "Uzun süredir, Metin Yıldırım'ın bize temin ettiği uyuşturucu maddeleri satıyorduk. Fakat başımıza bir bela alacağımızı düşündük. Artık satmayacağımı söylemek için mahallede buluştuk. Recep ile ortaklığı bozacağımızı söyledik. Ancak Metin Yıldırım çok sinirlendi. Bizi polise şikayet etmekle tehdit etti. Ben de ruhsatsız tabancamı çıkartarak, başına ateş ettim, daha sonra Recep ile kaçmaya başladık." dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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