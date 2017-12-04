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GÜNCELLEME - Bursa'daki YDG-H operasyonu

- Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden biri tutuklanırken zanlılardan 2'si savcılık, 8'i de adli kontrol şartıyla mahkeme tarafından serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Bursa'daki YDG-H operasyonu

BURSA (AA) - Bursa'da, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H üyesi oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan biri tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 13 şüpheliden biri ifadesinin ardından, diğeri de çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan HDP Gemlik İlçe Başkanı Leyla Metin'in de aralarında bulunduğu 7'si kadın 11 zanlı da adliyeye sevk edildi.

11 zanlıdan 2'si savcılık tarafından serbest bırakılırken, 9'u nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden Serhat S. tutuklandı, 8 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir'in Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve Gemlik ilçelerinde 24 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda YDG-H üyesi oldukları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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